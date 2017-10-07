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Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове

7 октября 2017, суббота. 18:52 Футбол

Сборная России победила команду Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Сборная России впервые под руководством Станислава Черчесова забила четыре мяча за игру.

На исходе первого тайма Александр Самедов с углового навесил в центр штрафной площади, Федор Смолов оторвался от защитников и головой переправил мяч в ворота.

На 55-й минуте Самедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Александр Ерохин не смог добраться до мяча, а Ким Чжу Юн срезал его в собственные ворота. Через две минуты после розыгрыша комбинации Ерохин выполнил передачу к штрафной площади, Чжу Юн неудачно подставил ногу и отправил мяч в дальний угол собственных ворот.

На 83-й минуте Алексей Миранчук выполнил передачу на ход Антону Заболотному, тот пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Вратарь спас, но Миранчук успел сыграть на добивании и отправить мяч в сетку. Четыре минуты спустя Ли Чун Ён подал в центр штрафной площади с правого фланга, Квон Кьюн Вон головой пробил по воротам и отправил мяч в самый угол.

В концовке Чжи Донь Вон вышел один на один с Игорем Акинфеевым и уверенно его переиграл.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
07 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
Россия
4 : 2
Южная Корея
1:0 – Смолов – 44, 2:0 – Юн – 55 (автогол), 3:0 – Юн – 57 (автогол), 4:0 – Миранчук – 83, 4:1 – Вон – 87, 4:2 – Вон – 90+3

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Станислав Черчесов ЧМ-2018
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