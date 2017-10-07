Сборная России победила Южную Корею, впервые забив четыре гола при Черчесове

Сборная России победила команду Южной Кореи в контрольном матче. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Сборная России впервые под руководством Станислава Черчесова забила четыре мяча за игру.
На исходе первого тайма Александр Самедов с углового навесил в центр штрафной площади, Федор Смолов оторвался от защитников и головой переправил мяч в ворота.
На 55-й минуте Самедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Александр Ерохин не смог добраться до мяча, а Ким Чжу Юн срезал его в собственные ворота. Через две минуты после розыгрыша комбинации Ерохин выполнил передачу к штрафной площади, Чжу Юн неудачно подставил ногу и отправил мяч в дальний угол собственных ворот.
На 83-й минуте Алексей Миранчук выполнил передачу на ход Антону Заболотному, тот пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Вратарь спас, но Миранчук успел сыграть на добивании и отправить мяч в сетку. Четыре минуты спустя Ли Чун Ён подал в центр штрафной площади с правого фланга, Квон Кьюн Вон головой пробил по воротам и отправил мяч в самый угол.
В концовке Чжи Донь Вон вышел один на один с Игорем Акинфеевым и уверенно его переиграл.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.