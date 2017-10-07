Боккетти: «Спартак» должен играть за болельщиков, они этого заслуживают

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти отметил, что команда хочет войти в тройку по итогам сезона РФПЛ.
«Мы сохраняли неизменное желание и злость по ходу всего чемпионата — вот что изменило ситуацию и позволило нам стать чемпионами. Мы должны играть за болельщиков, они этого заслуживают. В этом сезоне мы стартовали плоховато, проиграли несколько игр на последних минутах. Но мы отдадим все силы, чтобы подняться наверх, мы хотим попасть в тройку лучших. Но для этого нужно много работать.
Я здесь уже много лет и неплохо говорю по-русски. Иногда даже забываю некоторые слова на итальянском", — цитирует игрока сайт журналиста Ди Марцио.
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