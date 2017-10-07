Гана попросила ФИФА рассмотреть возможность переиграть отборочный матч с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы (GFA) подала протест в ФИФА на работу арбитров в матче группового этапа третьего раунда квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Уганды. GFA попросила международную федерацию рассмотреть возможность назначить переигровку встречи.
Игра прошла в Уганде при судействе бригады Дэниэла Беннетта и завершилась со счётом 0:0. На 94-й минуте Гана забила гол, но рефери отменил его, сочтя, что мяч был забит из положения вне игры. Из-за этой ничьей гости практически потеряли шансы выйти на ЧМ-2018.
«GFA подала протест в ФИФА сразу после матча. Мистер Беннетт и его помощники не засчитали гол команды Ганы на 93-й минуте, хотя на повторах видно, что он был чистым. Кроме того, рефери не назначил пенальти во втором тайме, когда в штрафной площади был сбит Франк Ачеампонг. GFA попросила ФИФА рассмотреть возможность назначить переигровку матча, чтобы справедливость восторжествовала», — говорится в заявлении ганской федерации.
Видео незасчитанного гола можно посмотреть в «твиттере» Goal.
Турнирное положение в группе Е: 1. Египет — 9 очков (4 матча); 2. Уганда — 8 (5); 3. Гана — 6 (5); 4. Конго — 1 (4).