Миллер — о Сарсании: от нас ушёл очень светлый и открытый человек

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил соболезнования родным и близким спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании, который 7 октября ушёл из жизни в возрасте 49 лет.
«От нас ушёл очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одарённый и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюблённый в своё дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — цитирует Миллера сайт «Зенита».
Кокорин — о смерти Сарсании: ужасная трагедия, соболезнования родным и близким