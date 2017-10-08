Арбитр засчитал спорный гол на первой минуте игры ЮАР и Буркина-Фасо

Встреча национальных команд ЮАР и Буркина-Фасо в рамках пятого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018 на африканском континенте началась со спорного эпизода. Уже на первой минуте противостояния полузащитник команды из Южноафриканской республики Перси Тау головой пробил по воротам, мяч угодил в штангу, а следом голкипер сборной Буркина-Фасо Куаку Коффи вынес его в поле.
Тем не менее, рефери из Камеруна Нянт Алиум принял решение засчитать гол, несмотря на протесты буркинийцев. В этом матче команда из ЮАР победила со счётом 3:1.
Видео спорного эпизода доступно для просмотра в «твиттере» интернет-издания Goal.
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