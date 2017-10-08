Казахстан – Армения: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 8 октября, в Астане на стадионе «Астана Арена» состоится матч европейского отборочного турнира ЧМ-2018 в группе E между сборными Казахстана и Армении.
Встреча начнётся в 19:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Армения.
Матч 08.10.2017 рассудит молдавская бригада арбитров во главе с рефери Александром Тяном.
Ранее команды встречались шесть раз. В четырёх матчах побеждали армянские футболисты, один закончился вничью, и в одном победу одержала казахстанская команда.
Последняя встреча между этими командами состоялась 26 марта 2017 года и завершилась домашней победой сборной Армении со счётом 2:0.
В отборочной группе сборная Казахстана располагается на последнем месте, а команда Армении занимает предпоследнюю строчку.