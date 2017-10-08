Калешин: нельзя сказать, что «Кубань» наиграла на победу в матче с «Лучом»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничейный результат матча с «Лучом-Энергией» (0:0) в 17-м туре ФНЛ.
«Думаю, что сегодня у нас был только отрезок в 30-35 минут в первом тайме, в ходе которого команда выглядела так, как должна была. Мы не создали в это время много моментов, но играли правильно.
Затем допустили несколько невынужденных потерь, приведших к тому, что соперник подал несколько стандартов, и заключительные восемь-десять минут мы провели в обороне. Во втором тайме гости перехватили инициативу и, справедливости ради, надо отметить, имели над нами преимущество во втором тайме.
Мы знали, что у «Луча-Энергии» есть два очень быстрых фланговых игрока, и сегодня они использовали пространство у нас за спиной. Было несколько опасных моментов, в ходе которых нас могли наказать контратаками, но хорошо сыграл вратарь, а некоторые эпизоды доработала наша оборона. Поэтому, учитывая то, как складывался матч, думаю, мы сегодня приобрели очко. Нельзя сказать, что мы наиграли на победу», — приводит слова Калешина официальный сайт «Кубани».