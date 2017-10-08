Пирло: надеюсь, Монтелла останется в «Милане»

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло, в прошлом выступавший за «Милан», поддержал главного тренера россонери Винченцо Монтеллу.
«Надеюсь, Монтелла останется. В Милане собрана новая команда. Трудно сделать одним целым за короткий срок 20 игроков. Это требует времени и веры, которая должна оставаться, даже если результаты поначалу не впечатляют.
У клуба есть план, нужно двигаться вперед. Многие из совершённых ранее изменений, похоже, не дали им нужных результатов», — цитирует Пирло Gazzetta dello Sport.
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