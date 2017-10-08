Адвокат — о Сарсании: мне больно, я потерял друга

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит», выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Спортивный директора петербургского клуба скончался 7 октября на 50-м году жизни.
«Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить.
О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели «Зенит» к победам. А потом, когда дороги разошлись, всё равно продолжали общаться.
Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал", — сказал Адвокат.