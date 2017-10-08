Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Адвокат — о Сарсании: мне больно, я потерял друга

8 октября 2017, воскресенье. 16:57 Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, ранее возглавлявший «Зенит», выразил соболезнования родным и близким Константина Сарсании. Спортивный директора петербургского клуба скончался 7 октября на 50-м году жизни.

«Шок. Уйти в 49 лет – не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Белоруссией, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить.

О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию, настоящий профессионал, обаятельная личность, мы вместе вели «Зенит» к победам. А потом, когда дороги разошлись, всё равно продолжали общаться.

Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли – с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал", — сказал Адвокат.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Сарсании
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол ФК Зенит Дик Адвокат Константин Сарсания
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
16:58 И. Попов в ближайшее время начнёт переговоры о новом контракте со «Спартаком»
16:57 Адвокат — о Сарсании: мне больно, я потерял друга
16:52 Дайер: мечтаю о золотом дубле в этом сезоне — АПЛ и ЧМ-2018
16:38 Маевский: мне кажется, это участь сборной Беларуси, что нас всегда так судят
16:28 Бош: думаю, в будущем какой-нибудь игрок перейдёт в другой клуб за € 1 млрд
16:20 Янссен: если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и Нидерланды могут
16:09 Лопетеги — о ситуации с Пике: когда видишь картину, не надо смотреть на пылинку
16:06 В 2016 году Спаллетти отказался возглавить сборную Италии после ухода Конте
15:45 П. Гусев: «Крылья Советов» уже одной ногой в Премьер-Лиге
15:40 Венгер: это жизненно важный сезон для Уилшира, многое поставлено на карту
15:33 Санья предложил свои услуги «Интеру» и «Милану»
15:22 Макелеле: каждый тренер мира хочет иметь такого игрока, как Канте
15:10 Джан: никогда не видел такого талантливого игрока, как Коутиньо
15:02 Марлос: Шевченко перед выходом на замену сказал: «Играй в свой футбол»
14:51 Хавьер Эрнандес: слухи про уход из «Вест Хэма» ближайшей зимой — ложь
14:36 Куман: каждый имеет право на своё мнение, я не убегаю от критики
14:35 Жоау Мариу: «Интер» изменился, и главная заслуга в этом принадлежит Спаллетти
14:28 Карницкий: очень понравилось, как сборная Беларуси выглядела на фоне Нидерландов
14:15 Лезгинка Кадырова и гигантский портрет Путина на поле «Ахмат Арены». Фотообзор
14:10 Пирло: надеюсь, Монтелла останется в «Милане»
13:44 Ван Дейк: у сборной Нидерландов есть шансы в матче со Швецией
13:27 Вукоевич: атмосфера в сборной Хорватии не очень хорошая, ничья с финнами — шок
13:14 Роббен: сборная Нидерландов не сможет обыграть Швецию со счётом 7:0
13:13 Феллайни выбыл на несколько недель из-за травмы колена
13:03 Кирьяков: ищу команду с задачами и адекватными под них условиями
12:52 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Сарсании
12:52 Буффон поддержал главного тренера сборной Италии Вентуру
12:47 Мойес: не думаю, что после ухода Фергюсона кто-то справился бы в «МЮ» лучше меня
12:35 Калешин: нельзя сказать, что «Кубань» наиграла на победу в матче с «Лучом»
12:26 Тренер «Сибири»: всю вину за поражение от «Авангарда» беру на себя
12:00 Германия – Азербайджан: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
11:54 Ерохин: два автогола сборной Южной Кореи — результат нашего давления
11:52 Тарасов: любому хотелось бы сыграть против Аргентины, Бразилии или Испании
11:46 Ерохин: смерть Сарсании — невосполнимая потеря, он профессионал своего дела
11:44 Тарасов: не помню такого, чтобы один игрок два автогола забил, спасибо корейцам
11:43 Дешам: всё зависит только от нас, сборная Франции должна победить Беларусь
11:41 Тренер сборной Коста-Рики: в России постараемся повторить успех на ЧМ-2014
11:21 Вида: должны признать, что у сборной Хорватии не всё в порядке
11:08 Полоз тренировался в общей группе сборной России
10:56 Пирло завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити» в декабре
10:43 Венгер: не знаю, кто заменит меня в «Арсенале». Это работа руководства
10:18 Давыдов: готов взять Зырянова в тренерский штаб «Зенита-2»
10:17 Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России
10:10 Дешам стал рекордсменом по количеству побед на посту тренера сборной Франции
09:45 Орещук: Сарсания умел признавать свои ошибки
Все новости RSS
Партнерский контент