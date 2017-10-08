Срна навестил сборную Хорватии в Киеве перед матчем с Украиной

Защитник «Шахтёра» и бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна встретился с футболистами своей национальной команды перед решающей игрой квалификации ЧМ-2018 против сборной Украины.
«Срна навестил игроков и тренеров в Киеве, чтобы поддержать их перед матчем с Украиной», – сообщается в официальном „твиттере“ Хорватского футбольного союза.
Срна в сентябре принял решение приостановить карьеру из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.
9 октября сборная Хорватии сыграет в Киеве с командой Украины в решающем матче отборочного турнира.
В таблице группы I хорваты располагаются на второй строчке, отставая на два очка от лидирующей Исландии и имея в активе столько же очков, сколько украинцы.
Фото доступно в «твиттере» Хорватского футбольного союза.