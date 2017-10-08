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Президент клуба СПАЛ: не хотелось бы, чтобы VAR использовали только против нас

8 октября 2017, воскресенье. 21:47 Футбол

Президент клуба СПАЛ Вальтер Маттиоли выразил недовольство решениями арбитров об использовании системы видеоповторов (VAR) в матчах с участием его команды.

«Я бы не хотел, чтобы систему видеповторов использовали только тогда, когда судьям нужно поставить пенальти в наши ворота. В матче с «Кротоне» было три спорных эпизода, и в каждом из них решение было принято в пользу соперника. Возникает странная ситуация. Я бы хотел, чтобы система VAR была задействована и в тех ситуациях, которые интересуют нас», – цитирует Маттиоли Corriere dello Sport.

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Источник: Corriere dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Кротоне СПАЛ Футбольное судейство
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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