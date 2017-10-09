Футболисты сборной Египта получат по $ 84,8 тыс. за выход на ЧМ-2018

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси принял решение выделить каждому футболисту сборной страны 1,5 млн египетских фунтов ($ 84,8 тыс. ) за выход на чемпионат мира, который пройдёт в 2018 году в России, сообщает местная пресса.
8 октября сборная Египта на победила команду Конго (2:1) в матче африканской квалификации ЧМ-2018 и смогла досрочно пробиться в финальную часть турнира. На 63-й минуте отличился Мохамед Салах. На 87-й минуте Арнольд Бука провёл ответный мяч. В компенсированное арбитром время, на 95-й минуте, Салах реализовал пенальти.
Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира.
Сборная Египта под руководством Эктора Купера обеспечила себе участие в ЧМ-2018