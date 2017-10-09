Тренер сборной Шотландии уверен, что генетика помешала команде выйти на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Страчан прокомментировал гостевую ничью со Словенией (2:2) в матче заключительного 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.
В случае победы в этой встрече шотландцы могли бы занять второе место и поучаствовать в стыковых матчах, однако ничья лишила команду шансов выйти из группы.
«В чём я уверен, мы отстаём от других команд в плане генетики. В завершившемся отборочном турнире ЧМ-2018 у сборной Шотландии была самая низкорослая команда после Испании. Это означает, что сегодня мы должны были выбрать такой состав, который бы противостоял рослым и сильным игрокам соперника.
Знали, что стандартные положения будут для нас проблемой. Соперник в итоге и забил оба гола с них. Мы не можем изменить генетику», — цитирует Страчана FourFourTwo.