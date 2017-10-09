Дель Боске: считаю, что «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске даже думать не хочет о том, что «Барселона» может прекратить выступление в Примере. Дель Боске подчеркнул, что в случае подобного развития событий национальное первенство многое потеряло бы.
«Я постоянно спрашиваю себя, где будет играть «Барселона», если будет признана независимость Каталонии. Но даже не представляю себе чемпионат Испании без «Барселоны». Это было бы слабостью для Каталонии и всех остальных. Считаю, что «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу», — приводит слова дель Боске TV3.
1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. По итогам референдума более 90% людей проголосовали за независимость.
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