Пирло может войти в тренерский штаб Конте в «Челси»

38-летний итальянский полузащитник Андреа Пирло не исключил, что в будущем может войти в тренерский штаб своего соотечественника Антонио Конте в «Челси». Ранее Пирло объявил, что завершит карьеру по окончании контракта с «Нью-Йорк Сити». Соглашение чемпиона мира — 2006 с американским клубом истекает в конце декабря 2017 года.
«Я ещё не знаю, как сложится будущее. В декабре я вернусь в Италию. Что касается должности помощника Конте, то сейчас много говорят об этом. У меня есть свои идеи по этому поводу, но мне нужно время, чтобы принять решение», — цитирует Пирло La Gazzetta dello Sport.
Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» присоединился к «Нью-Йорк Сити» летом 2015 года. Пирло, в активе которого 116 матчей за сборную Италии, шесть раз выигрывал Серию A и дважды Лигу чемпионов.