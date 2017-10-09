Шмейхель и Кантона перед переходом в «МЮ» могли оказаться в «Ливерпуле»

Легенды «Манчестер Юнайтед» вратарь Петер Шмейхель и полузащитник Эрик Кантона, перед тем как перейти в манкунианский клуб в 1991 и 1992 году соответственно, могли оказаться в «Ливерпуле», но тогдашний главный тренер мерсисайдцев Грэм Сунесс отказался от их услуг.
«Я не стал приглашать двух футболистов, которые стали легендами «Манчестер Юнайтед». Скаут Рон Йейтс сказал, что есть молодой датский вратарь – Петер Шмейхель, который был фанатом «Ливерпуля». Но я только купил Дэвида Джеймса, поэтому думал, что могу обойтись без новичка.
Когда мы играли дома против «Осера», ко мне подошёл Мишель Платини. Он сказал, что у него есть игрок для меня. Проблемный мальчик, но хороший футболист. Это был Кантона, но я сказал, что мне нужен другой игрок и меньше хлопот», — цитирует Сунесса The Sunday Times.