Защитник «Малаги» Гонсалес пропустит четыре месяца из-за травмы колена

«Малага» лишилась основного защитника. Речь идёт о Диего Гонсалесе, который угодил в лазарет из-за травмы колена, сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sur.
В связи с повреждением 22-летний защитник отправился в Барселону, где был прооперирован. На восстановление Диего Гонсалесу потребуется не менее четырёх месяцев.
Диего Гонсалес перешёл в «Малагу» во время летнего трансферного окна из «Севильи» за € 2 млн. Испанский защитник принял участие в 4 матчах Ла Лиги (все в основном составе) и забил 1 гол.
«Севилья» обыграла «Малагу» и вышла на второе место в Примере