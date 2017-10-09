Полузащитник «Баварии» Алькантара поможет команде в игре с «Фрайбургом»

Полузащитник «Баварии» и сборной Испании Тьяго Алькантара, который пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Израиля из-за травмы, в ближайшее время вернётся в строй. Как сообщает официальный сайт мюнхенской команды, испанец избежал серьёзного повреждения и сможет сыграть уже в ближайшем матче чемпионата Германии с «Фрайбургом», который состоится 14 октября.
Ранее 26-летнему хавбеку диагностировано растяжение связок лодыжки. В текущем сезоне Алькантара провёл в Бундеслиге пять встреч, в которых не отметился результативными действиями.
Т. Алькантара из-за травмы не поможет сборной Испании в матче с Израилем