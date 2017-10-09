Хайнкес: мне поступали предложения от топ-клубов, но моё возвращение временное

Главный тренер Юпп Хайнкес на пресс-конференции по поводу своего назначения рассказал, почему решил вернуться и были ли другие предложения.
«После ухода из «Баварии» я не думал, что снова буду работать с командой. У меня были предложения от топ-клубов, но я не хочу возвращаться. Моё возвращение – временное. Я многим обязан «Баварии», которая стала трамплином в моей карьере.
Было важно, чтобы вместе со мной вернулись мои помощники. Критики говорят, что я был вне игры четыре года, но футбол не был изобретён заново. Несмотря на сложную ситуацию, я уверен, что команда скоро покажет своё истинное лицо», — цитирует Хайнкеса Deutsche Welle.
Контракт 72-летнего специалиста с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2017/18.
Хайнкес: без «Баварии» не сделал бы свою карьеру и должен кое-что вернуть клубу