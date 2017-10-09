Кейруш: сборная России стала более сплочённой и дисциплинированной

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш в преддверии гостевого товарищеского матча со сборной России (10 октября) поделился мнением о сопернике.
«Россия хорошо справилась в матче с Южной Кореей. Главное отличие между российскими и азиатскими игроками – наличие опыта, в том числе европейского опыта. Мы наблюдали за Россией, за её играми, команда стала более сплочённой, дисциплинированной с точки зрения игроков по сравнению с матчами Кубка конфедераций.
Являемся ли мы фаворитами, потому что стоим выше в рейтинге ФИФА? Не думаю, что нужно оценивать по этому показателю. Рейтинг часто не отражает действительность, это скорее некое развлечение для болельщиков», — цитирует Кейруша официальный сайт «Рубина».
Сборная России занимает 64-ю строчку в рейтинге ФИФА, Иран располагается на 25-й позиции.