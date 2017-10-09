Канте: я два года учился на бухгалтера, но бросил всё из-за футбола

Полузащитник сборной Франции и «Челси» Н'Голо Канте рассказал, как бросил учиться на бухгалтера из-за футбола.
«Когда мне было 18 лет, я получил степень бакалавра и после этого два года учился на бухгалтера. Тогда я играл в «Булони», во второй команде. Сначала в шестом, а затем в пятом дивизионе. Я не был профессиональным футболистом, поэтому получал образование бухгалтера, поскольку не был уверен, что смогу зарабатывать на жизнь футболом. Но когда я попал в первую команду, я стал профессиональным игроком, поэтому прекратил учёбу.
Квалификация бухгалтера позволяет мне понимать некоторые вещи, но сейчас я предпочитаю сосредоточиться на футболе!» — цитирует игрока сайт «Челси».
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