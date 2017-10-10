СМИ: мать Рафаэля Маркеса может быть причастна к связям с наркокартелем

Мать капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса Роза Алисия Альварес Пинонес может быть причастна к связям с наркокартелем, сообщает The Sun со ссылкой на Reforma. СМИ обнаружили ряд сделок с недвижимостью с участием представителей наркокартеля и матери Маркеса. В частности, в 2007 году она якобы купила дом и участок земли у наркоторговца и вора в законе по кличке Дядя за £ 265 тыс.
Самого 38-летнего экс-футболиста «Барселоны» также обвиняют в причастности к торговле наркотиками. Маркес, ныне выступающий за «Атлас», попал под санкции США за предполагаемые связи с картелем. В лист также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также ещё 21 человек и 42 мексиканские компании.
Рафаэль Маркес вернулся к тренировкам после обвинений в связях с наркокартелем