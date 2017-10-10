Будогосский: Кадиев должен заняться отношением к судьям. Он поймёт, о чём говорю

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал заявление президента «Анжи» Османа Кадиева, выразившего мнение, что судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол.
«Если он сказал „а“, надо говорить и „б“. Господин Кадиев должен заняться своим личным отношением к судьям. Своим личным поведением в этом вопросе. Думаю, он поймёт, о чём я говорю. Были прецеденты, пришлось вмешиваться в эти ситуации, чтобы обстановка в этом клубе по отношению к судьям была нормальной. Причём вмешательство было на уровне руководителя российского футбола», — сказал Будогосский.
«Господин Будогосский ничем не управляет, ему недосуг»
ЦСКА воюет против судейства. Если кто не видел этой пикировки, найдет её в этом тексте.