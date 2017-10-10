Нападающий Кейн считает, что сборная Англии должна быть благодарна Почеттино

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высказал мнение, что сборная Англии должна быть благодарна главному тренеру «шпор» Маурисио Почеттино за то, что из лондонской команды регулярно вызываются игроки в английскую национальную команду.
21-летний полузащитник Гарри Уинкс, который дебютировал за англичан в отборочной игре ЧМ-2018 против сборной Литвы, стал уже пятым футболистом из «Тоттенхэма» в сборной Англии после Кирана Триппьера, Эрика Дайера, Деле Алли и Кейна.
«Игроки, которые зарабатывают право на дебют за сборную Англии, доказывают, что Почеттино является одним из лучших тренеров в мире. Даже если не лучшим. Он помогает игрокам прогрессировать, даёт им шансы на поле, и игроки бьются за него. Мы в долгу перед ним, а его надо похвалить за это», — цитирует Кейна The Telegraph.