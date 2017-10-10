Бэйл с партнёрами призвали Коулмана остаться на посту наставника сборной Уэльса

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл и ещё несколько ведущих футболистов национальной команды провели накануне встречу с главным тренером валлийской сборной Крисом Коулманом. Как сообщает Sky Sports, на ней игроки призвали остаться специалиста на своей должности, несмотря на неудовлетворительный результат по итогам отборочного раунда чемпионата мира—2018.
Сборная Уэльса в последнем туре на своём поле уступила команде Ирландии со счётом 0:1 и в итоге заняла третье место в группе, таким образом, не попав в финальную стадию турнира.
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