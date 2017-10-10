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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Бэйл с партнёрами призвали Коулмана остаться на посту наставника сборной Уэльса

10 октября 2017, вторник. 14:34 Футбол

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл и ещё несколько ведущих футболистов национальной команды провели накануне встречу с главным тренером валлийской сборной Крисом Коулманом. Как сообщает Sky Sports, на ней игроки призвали остаться специалиста на своей должности, несмотря на неудовлетворительный результат по итогам отборочного раунда чемпионата мира—2018.

Сборная Уэльса в последнем туре на своём поле уступила команде Ирландии со счётом 0:1 и в итоге заняла третье место в группе, таким образом, не попав в финальную стадию турнира.

Сербия пробилась на ЧМ-2018, Ирландия обошла Уэльс
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Уэльса — Футбол Гарет Бэйл Крис Коулман
Новости. Чемпионат мира 2018
10 октября 2017, вторник
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