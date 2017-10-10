Российские болельщики обыграли иранских в товарищеском матче

Болельщики сборной России по футболу обыграли со счётом 5:3 иранских фанатов в товарищеском матче в рамках акции Gentlefan перед началом контрольной игры между основными командами в Казани, сообщает Welcome2018.
Матч состоялся на футбольно-атлетическом манеже около Центрального стадиона Казани. Команду болельщиков сборной России представляла Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана – сотрудники посольства страны.
Перед началом товарищеской встречи состоялось открытие с приветственными словами организаторов и участников матча. Иранские болельщики подготовили представление национальных боевых искусств с музыкальными инструментами. После матча участникам от лица Российского футбольного союза были вручены билеты на матч сборных России и Ирана.
Матч сборных России и Ирана состоится 10 октября. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.