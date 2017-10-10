Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков

На сегодняшнем товарищеском матче между сборными России и Ирана присутствуют 33 270 зрителей.
Напомним, игра проходит на стадионе «Казань Арена», вместимости которого составляет 45 105 человек.
На предыдущем матче сборной России с командой Южной Кореи (4:2) присутствовали 24 183 зрителя. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» (вмещающей 30 000 зрителей) в Москве.
Фотографию со стадиона в Казани можно посмотреть в официальном «твиттере» сборной России.
Россия — Южная Корея: на матче присутствуют 24 183 зрителя