Черчесов: второй тайм и сборная России, и зрители отработали на хорошую оценку

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана (1:1), который прошёл в Казани.
«Понятно, что мы хотели больше агрессии с первых минут. Как-то не получилось то, что планировали, поэтому играли на такт медленнее, чем надо. В перерыве это сказал. Второй тайм начали хорошо, и гол соперника не вытекал из игры. Вместо того чтобы где-то замкнуть, ударить, пропустили контратаку. Реакция на пропущенный мяч была подобающая, и мы отыгрались, ещё моменты были. Есть нюансы, которые нам предстоит проанализировать в спокойной обстановке, сделать выводы к следующему сбору.
Не хотел бы говорить про то, как у нас выглядит основной состав. Сегодня стартовый состав был таким по тем или иным причинам. Думаю, до Нового года нам в любом случае надо дать футболистам игры: Лунёву, Раушу, Фернандесу, Кузяеву, Миранчуку. Чтобы мы их вытянули на определённый уровень, посмотрели поближе. И нам самим надо посмотреть, и вам всем надо посмотреть, чтобы потом не было вопросов, кто и зачем. Потихоньку круг сужается, выводы делаем, сделали намётки, но идёт всё своим чередом.
Болельщикам большое спасибо за поддержку. В этом плане мы сегодня хорошо сработали. Мы начали не очень. Если бы они сразу начали нас гнать, то мы бы и побежали. Второй тайм, думаю, и мы, и зрители отработали на хорошую оценку.
Мы готовимся к играм, знаем, что будет, поскольку, работая на клубы, одновременно работаем на себя. Понятно, нас никто ни о чём не просит, но те же спартаковцы через три дня опять играют. Тот же Джикия, Самедов скоро опять будут играть за клуб. Поэтому стараемся их не загружать. И, как мы говорим, сегодня сборной тоже надо было выигрывать. Вышли Марио Фернандес, Кутепов, поскольку надо было дать свежую кровь, ведь прошлый матч был два дня назад.
Рауш уже не новичок, он проводит третью встречу. Как оценю его игру? Понимаете, нет Рауша, Самедова, ещё кого-то. Есть команда, партнёр, который рядом с тобой и который даёт тебе возможность показывать свои лучшие стороны. Надо отметить, что в обеих встречах игроки, вышедшие на замену, внесли реальную лепту. В этот раз вышел Полоз, и сразу у них игра наладилась, появилась активность. Дима добавил и скорости в атаке, и в обороне помогал. Поэтому Рауш тоже заиграл чуть по-другому», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на футбол».