Сборная Ирана не будет базироваться в Казани во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш сообщил, что национальная команда не будет базироваться в Казани во время чемпионата мира 2018 года.
«Казань — дружелюбный и прекрасный город. Мне многое здесь нравится. Но от местных властей мы не получили поддержки, и поэтому придётся использовать другую базу в другом городе», — заявил португальский специалист, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».
Напомним, сегодня в Казани состоялся товарищеский матч Россия — Иран (1:1). На гол Сердара Азмуна хозяева ответили точным ударом Дмитрия Полоза.
Кейруш: думаю, болельщики получили удовольствие от матча Россия — Иран