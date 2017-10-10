Роббен сравнялся с Бергкампом по количеству голов за сборную Нидерландов

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Швеции.
Таким образом, 33-летний футболист мюнхенской «Баварии» довёл число своих голов за национальную команду до 37.
Теперь Роббен делит с Деннисом Бергкампом четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории голландской сборной.
Опережают Роббена только Патрик Клюйверт (40 голов), Клас-Ян Хунтелар (42) и Робин ван Перси (50).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Швеция.