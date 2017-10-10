Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе. Лучшим по системе «гол+пас» стал форвард португальцев Криштиану Роналду.
Лучшие бомбардиры европейского отборочного турнира ЧМ-2018
1. Роберт Левандовски (Польша) — 16 (6 с пенальти)
2. Криштиану Роналду (Португалия) — 15 (2)
3. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 11 (1)
4. Андре Силва (Португалия) — 9 (0)
5. Маркус Берг (Швеция) — 8 (0)
Лучшие по системе «гол+пас»
1. Криштиану Роналду (Португалия) — 18 (15+3)
2. Роберт Левандовски (Польша) — 17 (16+1)
3. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 12 (11+1)
4. Томас Менье (Бельгия) — 12 (5+7)
5. Кристиан Эриксен (Дания) — 11 (8+3)
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018