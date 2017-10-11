Болельщики Панамы вывесили баннер на русском языке во время матча с Коста-Рикой

Болельщики сборной Панамы по ходу домашнего матча заключительного тура североамериканского отбора ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:1) вывесили баннер на русском языке.
«Сборная… Наша мечта… Поехать на чемпионат мира», — гласила надпись на баннере.
Увидеть баннер можно на видео, опубликованном в верифицированном аккаунте SomosLaSele в «Твиттере».
По итогам отборочного турнира сборная Панамы заняла третье место в отборочной группе и пробилась на мундиаль напрямую. Вместе с панамцами Северную Америку в России будут представлять Мексика и Коста-Рика, а Гондурас сыграет стыковые матчи с Австралией.
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