Дибала: счастлив, что играю с Месси и вижу его рядом с собой

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала отметил, что очень рад совместному выступлению с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в национальной команде. Месси в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира со сборной Эквадора забил три гола, способствовав победе аргентинцев со счётом 3:1. В результате «альбиселесте» заняли 3-е место в турнирной таблице и примут участие в мундиале 2018 года.
«Я счастлив, что играю с Месси и вижу его рядом с собой», — написал Дибала в «Твиттере».
Сам Месси после матча с эквадорцами отметил, что команда должна была решить вопрос выхода в финальную стадию чемпионата мира раньше.
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