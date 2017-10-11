Сильва по новому контракту с «Манчестер Сити» будет получать £ 150 тыс. в неделю

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва близок к продлению контракта с манкунианцами, пишет Daily Mail. Действующее соглашение испанского футболиста истекает летом 2019 года и стороны с начала сезона ведут переговоры о его продлении.
Ожидается, что Давид Сильва поставит подпись под однолетним контрактом, по которому будет зарабатывать £ 150 тыс. (около € 167,3 тыс.) в неделю. Ранее сообщалось, что летом 2018 года 31-летний футболист покинет «Манчестер Сити» и перейдёт в «Милан».
Давид Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, куда перешёл из «Валенсии». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9 официальных матчах за клуб и отдал 8 результативных передач.
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