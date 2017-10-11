Матюиди сравнил выход в составе сборной Франции на ЧМ-2018 с волшебством

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.
«Это был особенный вечер. Иметь шанс сыграть на чемпионате мира – это волшебно, не каждому предоставляется такой шанс. Мы попали на чемпионат мира, минуя стыковые матчи, цель достигнута, можно смаковать.
У сборной Франции большой потенциал, но мы знаем, что можем играть ещё лучше. У нас отличный сплав молодости и опыта. Давайте смаковать и не думать, что будет следующим летом. У нас конкурентоспособная сборная, но мы не единственные. Ещё будет время подумать о завтрашнем дне», — цитирует Матюиди L’Equipe.
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