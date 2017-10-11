«Барселона» может купить Алли, если не договорится о трансфере Коутиньо

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли интересен «Барселоне». Каталонцы рассматривают английского футболиста как альтернативу, если не смогут договориться с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Sport.es.
В связи с интересом к Алли со стороны «Барселоны», а также «Реала» руководство «Тоттенхэма» намерено предложить 21-летнему футболисту улучшенный контракт с окладом в € 90 тыс. В настоящее время Алли получает € 55 тыс.
Если Деле Алли подпишет новый договор, то станет вторым самым высокооплачиваемым игроком клуба после Гарри Кейна.
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