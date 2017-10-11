Видаль дал понять, что не завершает карьеру в сборной Чили

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль в своём «твиттере» дал понять, что не завершает карьеру в национальной команде.
«Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдаётся и не перестаёт бороться до самой смерти! Каждый раз, когда меня вызовут, я буду доступен. У каждого поражения есть реванш. Сейчас нам трудно, но это ещё не конец. Не для этого поколения и команды. Это не конец и нашей мечте. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо. Не хороните нас. Мы чилийские воины. Вперёд, Чили! Увидимся в следующем сражении!» — написал Видаль.
Ранее 30-летний Видаль, после того как его национальная команда не попала на чемпионат мира 2018 года, в своём «инстаграме» написал сообщение, которое восприняли как решение о завершении карьеры в сборной Чили. Видаль выступает за сборную Чили с февраля 2007 года. На его счету 95 матчей и 23 мяча.