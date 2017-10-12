Манчини: надеюсь, что «Милан» и «Интер» попадут в Лигу чемпионов

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, известный в Италии по работе с «Интером», поделился ожиданиями от миланского дерби, а также выразил надежду, что обе команды по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов.
«Я не хочу делать прогнозы, просто надеюсь, что «Интер» хорошо выступит. Они хорошо начали сезон. В их составе меньше изменений, чем у «Милана», они хорошо знают друг друга.
Россонери же нужно немного времени, но они отлично поработали на трансферном рынке. Надеюсь, что оба клуба в итоге попадут в Лигу чемпионов», — сказал Манчини в интервью Corriere della sera.
Матч «Интер» — «Милан» состоится 15 октября. Начало – в 21:45 мск.
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