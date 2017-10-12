Карвахаля излечили от вирусной инфекции, но он остаётся в больнице

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остаётся под наблюдением врачей, несмотря на то что избавился от вирусной инфекции, влияющей на перикардит. Об этом сообщает AS. Ранее стало известно, что испанцу на восстановление понадобится минимум два месяца.
Перикард — наружная соединительнотканая оболочка сердца. Перикард, или сердечная сумка, представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.
По данным источника, близкого к игроку, Карвахаль от вируса избавился. Лечение нестероидными противовоспалительными средствами и аспирином, которое он перенёс, оказалось успешным. Несмотря на это, врачи до сих пор не выписали футболиста и точную дату его выписки пока не называют.