Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карвахаля излечили от вирусной инфекции, но он остаётся в больнице

12 октября 2017, четверг. 11:58 Футбол

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль остаётся под наблюдением врачей, несмотря на то что избавился от вирусной инфекции, влияющей на перикардит. Об этом сообщает AS. Ранее стало известно, что испанцу на восстановление понадобится минимум два месяца.

Перикард — наружная соединительнотканая оболочка сердца. Перикард, или сердечная сумка, представляет собой тонкий, но плотный мешок, в котором находится сердце. Перикард отгораживает сердце от других органов грудной клетки, способствует лучшему наполнению предсердий сердца кровью, не позволяет сердцу смещаться и перерастягиваться при выполнении физической нагрузки.

По данным источника, близкого к игроку, Карвахаль от вируса избавился. Лечение нестероидными противовоспалительными средствами и аспирином, которое он перенёс, оказалось успешным. Несмотря на это, врачи до сих пор не выписали футболиста и точную дату его выписки пока не называют.

«Реал» не будет приобретать игрока на замену Карвахалю
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Травмы — футбол
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
13:19 Трагически погиб администратор ДЮСШ ЦСКА
13:06 Дефо: мечтаю сыграть на чемпионате мира в России
12:52 Кирьяков: пока не могу сказать, что Рауш — серьёзное усиление сборной России
12:33 Черчесов: сборная России хочет быть реальной хозяйкой ЧМ-2018
12:25 ФФУ не планирует увольнять Шевченко с поста наставника сборной Украины
12:15 Черчесов: игрок сборной должен знать, что и за полем он представляет Россию
12:15 Мануэл Фернандеш в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж
12:05 Сборная Исландии во время чемпионата мира–2018 будет базироваться в Геленджике
11:58 Карвахаля излечили от вирусной инфекции, но он остаётся в больнице
11:55 10-й Кубок памяти «20 октября» посетят ветераны «Спартака»
11:51 Неймар стал самым бьющим игроком южноамериканского отбора к ЧМ-2018
11:31 Венгер: понимаю, что Озил хочет остаться в «Арсенале»
11:26 Моуринью не считает травму Феллайни проблемой для «Манчестер Юнайтед»
11:18 Защитник «Арсенала» Мустафи выбыл из строя на 4-6 недель
11:13 Иньеста в преддверии матча с «Атлетико» приступил к работе с мячом
11:07 Экс-вратарь сборной Англии Кирклэнд лечится от депрессии
11:03 Мбаппе в 2015 году мог перейти в «РБ Лейпциг»
11:00 Гамула — о сборной Панамы на ЧМ-2018: может, «Чайф» новую песню напишет
10:52 «Тоттенхэм» может установить новый рекорд посещаемости в АПЛ
10:45 Шевченко – о возможности возглавить «Милан»: моё будущее – сборная Украины
10:38 Манчини: надеюсь, что «Милан» и «Интер» попадут в Лигу чемпионов
10:33 Президент «Днепра-1» — об избиении: в сектор к фанатам вломилась куча отбросов
10:08 Фанат, напавший на Мбаппе, 4 года не сможет посещать стадионы в Великобритании
10:05 Джикия: «Ливерпуль» был намного сильнее «Спартака», нам реально повезло
10:00 Гамула: Месси и Роналду очень похожи. Почти как братья Березуцкие
09:48 В «Хоффенхайме» не опасаются разговоров об интересе «Баварии» к Нагельсману
09:46 Джикия: хотелось бы поиграть в Европе, но мне есть что доказывать в России
09:43 Тошак: возможно, травмы Бэйла связаны с тем, что он играет на правом фланге
09:30 «Ливерпуль» продаст Коутиньо в «Барселону», если получит достойное предложение
09:27 Мата отказался от варианта с переездом в Китай и продлит контракт с «МЮ»
09:17 Гол экс-игрока «Кубани» Аподи не спас «Шапекоэнсе» от поражения
09:15 Дани Алвес: было бы хорошо, если бы Алексис перешёл в «ПСЖ»
09:00 Гамула: сердце кровью обливается за сборную Украины
08:56 Хайнкес: ясно представляю себе, что «Бавария» должна делать до конца сезона
08:39 Почеттино: «Реал», выступающий в Примере, не является образцом для подражания
08:18 Вальехо: выступление в «Реале»? Мне нравятся приключения такого рода
08:12 «Коринтианс» выиграл у «Коритибы», Жо забил свой 14-й гол в сезоне
08:00 Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок
07:59 Мюллер не хочет делать из Анчелотти козла отпущения
07:37 Иньеста: был момент, когда я и «Барселона» не плыли в одном направлении
07:35 Жером Боатенг: «Бавария» дарила очки соперникам
07:07 Мариано: не знаю, имеет ли «Реал» право выкупа моего трансферного листа
07:06 В «Баварии» хотят предложить Саньолю должность в менеджменте клуба
07:01 Донован: если вы не можете победить Тринидад, то не заслуживаете участия на ЧМ
06:48 Игрок сборной Перу Тапиа признал договорённость с Фалькао
Все новости RSS
Партнерский контент