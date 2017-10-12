Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» после ЧМ могут перенести в другой город

Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал, когда начнётся работа по демонтажу приставных конструкций, которые были построены на новом стадионе к предстоящему чемпионату мира—2018.
«Точных сроков пока нет, но мы можем позволить себе заняться этими вопросами уже с августа. Сомнений по поводу того, что делать с ними, у нас нет: 27 тыс. мест, которые были демонтированы с Центрального стадиона, разошлись по муниципальным образованиям за месяц. Сейчас они находятся на спортивных площадках, которые мы построили по программе с 2012 года.
Эти 12 тыс. временных трибун мы также перенесём, например, в один из городов Свердловской области и сделаем спортивную арену европейского уровня. При этом на Центральном стадионе не останется дыр — архитектурно конструкция будет завершена. Мы установим световые панели (в виде большого электронного табло). Они будут использоваться как рекламные носители, на которых мы разместим информацию на коммерческих условиях", — цитирует Рапопорта 66.ru.