Нагельсман: никаких контактов с «Баварией» не было

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман опроверг информацию о том, что мог возглавить «Баварию».
«Смешно, как это всё подаётся. С моей стороны не было запросов, не поступало предложений, никаких контактов. Для вас плохо, что нет никаких фактов, кроме вымышленных вещей, о которых нужно писать.
Я тренирую «Хоффенхайм» семь лет, и каждый день я взволнован, потому что работаю в этой команде. Рад быть здесь», — цитирует Нагельсмана Goal.
Ранее в «Хоффенхайме» дали понять, что не опасаются разговоров об интересе «Баварии» к Нагельсману.
Хитцфельд: «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом