Скала: Федун – необыкновенный человек, но он никогда не был близок к команде

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала поделился мыслями о владельце московского клуба Леониде Федуне.
«Федун – необыкновенный человек, и вместе с Каррерой он проделал огромную работу. Однако он никогда не был близок к команде, так как у него есть другие обязательства. Ему приходится делегировать задачи другим людям, которые часто не могли с ними справиться.
Перед тем как покинуть Москву, я говорил с Федуном и смотрел ему прямо в глаза. И главное, что я могу сказать: он находится на своём месте", — поведал Скала.
Скала назвал главную, на свой взгляд, проблему Карреры в «Спартаке»