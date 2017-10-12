Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на телеэксперта

Дисциплинарная комиссия Швейцарской футбольной лиги дисквалифицировала на 14 месяцев президента «Сьона» Кристиана Константина. Функционер наказан за нападение на телевизионного эксперта и бывшего тренера Рольфа Фрингера после сентябрьского матча с «Лугано» (2:1) в 8-м туре Суперлиги. Помимо дисквалификации Константин оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков.
Во время матча «Лугано» — «Сьон» Фрингер оскорбил Константина в прямом эфире, назвав его стиль руководства клубом смешным. Функционер сразу же после финального свистка напал на эксперта, который сидел у бровки поля.
По итогам 10 туров Суперлиги «Сьон», набрав 12 очков, занимает шестое место в таблице. За команду выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.
Видео инцидента можно посмотреть в «твиттере» Deutsche Welle.