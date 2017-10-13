Иньеста: «Атлетико» требует отдачи на 200%

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с мадридским «Атлетико» в 8-м туре чемпионата Испании. Иньеста отметил, что сине-гранатовым придётся немало постараться, чтобы добиться положительного результата.
«Это несколько иной матч, имеющий много подтекстов. Только что состоялся референдум о независимости Каталонии. Что же касается «Атлетико», то эта команда требует от тебя отдачи на двести процентов. И если мы не будем на должном уровне, у нас не будет шансов. Мы стараемся играть на максимальном уровне, чтобы сохранить дистанцию с преследующими нас командами», — приводит слова Иньесты Catalunya Radio.
Матч между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 октября.
Иньеста в преддверии матча с «Атлетико» приступил к работе с мячом