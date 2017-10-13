Наставник сборной Хорватии: в моей идеальной команде хотелось бы 11 Манджукичей

Новый главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал, что нападающий Марио Манджукич провёл отборочный матч чемпионата мира—2018 с командой Украины (2:0) с повреждением. Он вышел в основном составе и был заменён уже в добавленное к игре время.
Форвард «Ювентуса» получил травму голеностопа, и ожидается, что 14 октября он пропустит игру чемпионата Италии с «Лацио».
«Марио всегда хочет играть. Другие игроки с этой проблемой не вышли бы на поле, у него же дух воина и профессионализм. Если бы я мог выбрать свою идеальную команду, мне бы хотелось 11 Манджукичей», — цитирует Далича Tuttosport.
Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе