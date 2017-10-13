Президент «Сьона» — о дисквалификации: если они хотят войны, будет война

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Швейцарской футбольной лиги дисквалифицировать его на 14 месяцев за нападение на телеэксперта во время матча 8-го тура Суперлиги с «Лугано» (2:1). Функционер оштрафован на 100 тыс. швейцарских франков и ему запрещено посещать домашние матчи команды.
«Это заставляет меня смеяться. Меня даже не вызвали на заседание и не выслушали. Если они хотят войны, будет им война.
Что касается ближайшего матча с «Санкт-Галленом», почему я не должен посетить его? Я плачу арендную плату за аренду стадиона», — сказал Константин в интервью Le Matin.
Президент «Сьона» дисквалифицирован на 14 месяцев за нападение на телеэксперта