Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Куман сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов

14 октября 2017, суббота. 00:57 Футбол

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сосредоточен на делах своего клуба и сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что 54-летний специалист может сменить Дика Адвоката на посту наставника голландской сборной, не сумевшей попасть на ЧМ-2018.

«Я не удивлён, что было названо моё имя, потому что то же самое было несколько лет назад. Я не удивлён. Но я — тренер «Эвертона». Это самое важное и ничего больше. Сейчас это нереально, потому что у нас есть работа, которую нужно сделать в «Эвертоне», — приводит слова Кумана интернет-издание Goal.

Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол ФК Эвертон Рональд Куман
Новости. Чемпионат мира 2018
14 октября 2017, суббота
00:57 Куман сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов
13 октября 2017, пятница
23:50 В Шотландии определились с временным главным тренером сборной
21:27 Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии
19:51 Билья хочет, чтобы Игуаин был основным форвардом сборной Аргентины на ЧМ-2018
19:35 Тёща Браво: Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы стёрли записи
19:12 В октябре в Москве пройдёт форум Russia Expo Days – 2017, посвящённый ЧМ-2018
19:05 Йерро и мексиканская модель проведут жеребьёвку европейских стыковых матчей ЧМ
18:05 Кокорин: рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси
17:48 Лунёв: хочу сыграть в матчах с Аргентиной и Испанией, но решать главному тренеру
17:42 Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США
17:37 Мутко: Аргентина и Испания сыграют с Россией основными составами. Будет и Месси
17:05 Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией
16:34 Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов
16:04 Иньеста может уйти из сборной Испании после ЧМ-2018
15:29 Симеоне: Месси показал критикам, что он – лучший игрок в мире
15:24 «Балтика» на стадионе «Калининград» сыграет три тестовых матча весной 2018 года
14:10 Оздоев: наиболее авторитетные футболисты в сборной России — Самедов и Акинфеев
14:06 Колобков: зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране?
13:16 Наставник сборной Хорватии: в моей идеальной команде хотелось бы 11 Манджукичей
12:07 Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии
11:04 Федерация футбола Эквадора дисквалифицировала 5 игроков своей сборной
10:10 Сампаоли в 2015 году предсказал провал сборной Чили и обвинил Видаля в пьянстве
10:08 ФИФА может расследовать рекламный жест Кэхилла после гола за сборную Австралии
08:31 Эллардайс претендует на должность главного тренера сборной Шотландии
07:13 Почеттино проспал выход Аргентины на ЧМ-2018 из-за напряжённого рабочего графика
00:46 Ракитич: в стыковых матчах сборная Хорватии готова играть с любым соперником
12 октября 2017, четверг
23:36 Махмудов: за выход на Евро-2020 сборная Азербайджана поборется обязательно
23:00 Яя Туре: я готов помочь ФИФА и правительству России в борьбе с расизмом на ЧМ
22:46 Инфантино: ФИФА готова ввести VAR, однако окончательное решение пока не принято
22:00 Гамула: страшно представить, но египтяне ждали дольше, чем фанаты «Спартака»
20:58 Джан — о выходе Египта на ЧМ-2018: очень рад за Салаха — он король Египта!
20:07 Мойес хочет возглавить сборную Шотландии
18:54 Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ
18:29 Юрист: за случившееся в матче Перу — Колумбия должно последовать наказание
17:55 Новогорск утверждён в качестве базы сборной России на ЧМ-2018
17:55 Романьоли: Бонуччи многому научил меня и других защитников сборной Италии
17:44 Капелло покинет «Цзянсу Сунин» и может возглавить сборную Италии
17:29 Динь: сборная Франции может выиграть ЧМ-2018, но фаворитом себя не считает
16:51 Страчан покинул пост главного тренера сборной Шотландии
16:32 Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ
15:31 На первом этапе продажи билетов на ЧМ-2018 было подано около 3,5 млн заявок
14:28 Сборная Франции во время чемпионата мира—2018 будет жить в Истре
14:07 Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» после ЧМ могут перенести в другой город
14:02 Венгер: Уилширу не нужно уходить из «Арсенала», чтобы сыграть на ЧМ-2018
13:06 Дефо: мечтаю сыграть на чемпионате мира в России
Все новости RSS
Партнерский контент