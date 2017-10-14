Куман сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сосредоточен на делах своего клуба и сейчас не заинтересован в работе со сборной Нидерландов.
Ранее сообщалось, что 54-летний специалист может сменить Дика Адвоката на посту наставника голландской сборной, не сумевшей попасть на ЧМ-2018.
«Я не удивлён, что было названо моё имя, потому что то же самое было несколько лет назад. Я не удивлён. Но я — тренер «Эвертона». Это самое важное и ничего больше. Сейчас это нереально, потому что у нас есть работа, которую нужно сделать в «Эвертоне», — приводит слова Кумана интернет-издание Goal.
Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов