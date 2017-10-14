Гвардиола о «Тоттенхэме»: надо было сказать «команда Почеттино»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику со стороны наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Ранее Гвардиола назвал лондонцев «командой Кейна», намекая, что огромную роль в этом клубе играет нападающий Гарри Кейн. В ответ на это Почеттино заявил, что Гвардиола проявил неуважение.
«Если он так считает, то, возможно, вместо «команда Кейна» мне надо было сказать «команда Почеттино». Но я сказал так, потому что Кейн забил два гола в ворота «Хаддерсфилда», а потом дважды отличился за сборную Англии.
Отлично понимаю, что «Тоттенхэм» — это не только Кейн. И в прошлом сезоне я был одним из тех, кто больше всего хвалил игру «Тоттенхэма». Я действительно расстроен словами Почеттино. Я никогда не относился неуважительно к своим коллегам», – приводит слова Гвардиолы The Telegraph.