Игроки «МЮ» Бейи и Рашфорд получили травмы в расположении сборных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что защитник Эрик Бейи и нападающий Маркус Рашфорд получили травмы в расположении своих сборных.
Ивуариец не попал в заявку «МЮ» на матч 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», а Рашфорд был включён в число запасных.
«Я не думаю, что у нас много вариантов. Феллайни получил травму в сборной, то же самое касается Бейи и Рашфорда. У нас не так много вариантов», — заявил Моуринью в интервью Sky Sports.
Стартовый состав «МЮ» на матч с «Ливерпулем»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».