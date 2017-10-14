Матерацци: сын заставил меня испытывать позор, гуляя со мной в футболке «Милана»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал о забавном случае из прошлого, связанного с его сыном.
«Мой сын Давиде всегда всё делал наперекор. Но в тот раз он зашёл слишком далеко. За день до миланского дерби у меня было запланировано мероприятие на тренировочной базе. Это была футбольная арт-выставка, и я попросил сына пойти туда со мной. Перед самым уходом из дома Давиде появился передо мной в футболке «Милана» с 23-м номером и фамилией Матерацци на спине. Это был подарок от Массимо Амброзини, которому пришло в голову потешаться, вбивая моему сыну в голову идею о поддержке «Милана».
Умолял тогда Давиде не выходить со мной на улицу в таком виде, но ему было шесть с половиной лет, он отказался. Мне пришлось три часа ходить с ним по Милану, и это за день до решающего дерби. В то воскресенье мы претендовали на борьбу за скудетто. Это было похоже на ночной кошмар. Я не из тех, кого легко смутить, но в тот день настрадался. Все на меня смотрели, шептали о том, что Матерацци спятил. Несколько болельщиков «Милана» смеялись, а мне оставалось только пожимать плечами. Не мог подобрать слов. Позор», — цитирует Матерацци La Gazzetta dello Sport.